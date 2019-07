В США суд закрыл дело о сговоре штаба Трампа с Россией

США. Суд в Нью-Йорке закрыл дело по иску Национального комитета Демократической партии, обвинившего предвыборный штаб президента Дональда Трампа, WikiLeaks и Россию в сговоре с целью повлиять на выборы 2016 года. Об этом сообщили «Ведомости» в среду, 31 июля.

Суд пришёл к выводу, что аргументы обвинения не имеют юридического веса.

«То, что обвиняемые могли использовать документы, которые уже были обнародованы Россией и WikiLeaks, не является незаконным или ненадлежащим использованием документов», – говорится в постановлении суда.

Сам Дональд Трамп приветствовал решение суда в своём «Твиттере».

«Это большое событие, особенно с учётом того, что решение принято уважаемым судьёй, назначенным ещё президентом Клинтоном. Охота на ведьм заканчивается!», — написал президент США.

