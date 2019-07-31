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В США суд закрыл дело о сговоре штаба Трампа с Россией

11:05, 31 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
В США суд закрыл дело о сговоре штаба Трампа с Россией
11:05, 31 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
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#США\n#демократия\n#вмешательство\n#суд\n#Дональд Трамп
Фото: pixabay.com
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Президент США: «Охота на ведьм заканчивается!»

США. Суд в Нью-Йорке закрыл дело по иску Национального комитета Демократической партии, обвинившего предвыборный штаб президента Дональда Трампа, WikiLeaks и Россию в сговоре с целью повлиять на выборы 2016 года. Об этом сообщили «Ведомости» в среду, 31 июля.

Суд пришёл к выводу, что аргументы обвинения не имеют юридического веса.

«То, что обвиняемые могли использовать документы, которые уже были обнародованы Россией и WikiLeaks, не является незаконным или ненадлежащим использованием документов», – говорится в постановлении суда.

Сам Дональд Трамп приветствовал решение суда в своём «Твиттере».

«Это большое событие, особенно с учётом того, что решение принято уважаемым судьёй, назначенным ещё президентом Клинтоном. Охота на ведьм заканчивается!», — написал президент США.

Donald J. Trump on Twitter

vindication & exoneration from the Russian, WikiLeaks and every other form of HOAX perpetrated by the DNC, Radical Democrats and others. This is really big "stuff" especially coming from a highly respected judge who was appointed by President Clinton. The Witch Hunt Ends!

11:05, 31 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
55
0
#США\n#демократия\n#вмешательство\n#суд\n#Дональд Трамп

 

 

 


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