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Основателю Wikileaks Ассанжу выдали австралийский паспорт

15:20, 22 февраля, 2019
Дарья Снидкова
15:20, 22 февраля, 2019
Дарья Снидкова
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#Великобритания\n#Австралия\n#паспорт\n#WikiLeaks\n#Ассанж
Фото: Wikimedia Commons
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По новому документу мужчина сможет вернуться на родину.

Лондон. Великобритания. Новый паспорт родной Австралии получил основатель Wikileaks Джулиан Ассанж. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на The Sydney Morning Herald.

В МИДе Австралии сообщили, что документ был выдан еще в сентябре, по нему журналист сможет вернуться на родину.  Однако известно об этом стало только сейчас.

Срок действия предыдущего истек несколько лет назад.

Напомним, с 2012 года Джулиан Ассанж находится в посольстве Эквадора в Великобритании. В США ему грозит до 35 лет лишения свободы или смертная казнь за публикацию секретных материалов. В Лондоне он может провести в тюрьме 2 года за нарушение условий освобождения под залог.

Адвокат Грег Барнс заявил, что власти Австралии должны занять активную позицию в разрешении дела журналиста.

15:20, 22 февраля, 2019
Дарья Снидкова
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#Великобритания\n#Австралия\n#паспорт\n#WikiLeaks\n#Ассанж

 

 

 


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