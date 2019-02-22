Основателю Wikileaks Ассанжу выдали австралийский паспорт

По новому документу мужчина сможет вернуться на родину.

Лондон. Великобритания. Новый паспорт родной Австралии получил основатель Wikileaks Джулиан Ассанж. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на The Sydney Morning Herald.

В МИДе Австралии сообщили, что документ был выдан еще в сентябре, по нему журналист сможет вернуться на родину. Однако известно об этом стало только сейчас.

Срок действия предыдущего истек несколько лет назад.

Напомним, с 2012 года Джулиан Ассанж находится в посольстве Эквадора в Великобритании. В США ему грозит до 35 лет лишения свободы или смертная казнь за публикацию секретных материалов. В Лондоне он может провести в тюрьме 2 года за нарушение условий освобождения под залог.

Адвокат Грег Барнс заявил, что власти Австралии должны занять активную позицию в разрешении дела журналиста.