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      Эксперты сообщили о вымирании всей рыбы в мировом океане через 30 лет

      19:30, 21 марта, 2017
      Дарья Саушина
      19:30, 21 марта, 2017
      Дарья Саушина
      81
      0
      #защита природы\n#рыба\n#рыбалка
      Фото: pixabay.com
      81
      0

      Такое заявление сделали сотрудники Всемирного фонда дикой природы (WWF).

      Швейцария. Ученые Всемирного фонда дикой природы проанализировали данные продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Они пришли к выводу, что через 30 лет исчезнет вся рыба на планете, сообщает «Новый День».

      На сегодняшний день на грани исчезновения находится белая рыба. Рыба-меч, палтус, треска и тунец не восстановятся до численности прошлых лет. Эксперты говорят, что механизмы ловли и поиска рыбы постоянно модернизируются, а воспроизводство популяции рыб – нет.

      Изменение климата также негативно сказывается на количестве рыбы. Ученые уверены, что о будущем биосферы планеты необходимо начать заботиться уже сейчас. Они призывают поменять предпочтения в еде и разработать новые способы производства продуктов.

      19:30, 21 марта, 2017
      Дарья Саушина
      81
      0
      #защита природы\n#рыба\n#рыбалка
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