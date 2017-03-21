Эксперты сообщили о вымирании всей рыбы в мировом океане через 30 лет

Такое заявление сделали сотрудники Всемирного фонда дикой природы (WWF).

Швейцария. Ученые Всемирного фонда дикой природы проанализировали данные продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Они пришли к выводу, что через 30 лет исчезнет вся рыба на планете, сообщает «Новый День».

На сегодняшний день на грани исчезновения находится белая рыба. Рыба-меч, палтус, треска и тунец не восстановятся до численности прошлых лет. Эксперты говорят, что механизмы ловли и поиска рыбы постоянно модернизируются, а воспроизводство популяции рыб – нет.

Изменение климата также негативно сказывается на количестве рыбы. Ученые уверены, что о будущем биосферы планеты необходимо начать заботиться уже сейчас. Они призывают поменять предпочтения в еде и разработать новые способы производства продуктов.