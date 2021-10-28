Похудевшего на 20 кг Ким Чен Ына сочли полностью здоровым

Эксперты опасались, что лидер Северной Кореи страдает опасной для жизни болезнью.



Сеул. Южная Корея. Состояние здоровья лидера КНДР посчитали хорошим, серьезных заболеваний у него нет. Об этом представители южнокорейской разведки заявили парламентариям по результатам проверки информации о том, что Ким Чен Ын похудел примерно на 20 кг, пишет «Интерфакс» со ссылкой на агентство Рёнхап.

В агентстве заявили, что ситуация обсуждалась на закрытом брифинге, а для проверки использовали искусственный интеллект. Резкое похудение руководителя Северной Кореи заметили по фотографиям, опубликованным пхеньянскими СМИ.

Большинство экспертов считают, что Ким Чен Ын просто сел на диету и изменил образ жизни. При росте около 170 см руководитель КНДР весил до недавнего времени порядка 140 кг, что вряд ли полезно для его организма.

Состояние здоровья Ким Чен Ына вызвало обеспокоенность на юге Корейского полуострова в связи с неопределенностью вопроса о том, кто унаследует власть в случае внезапной смерти лидера КНДР.