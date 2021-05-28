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Германия согласилась ответить за убийства жителей Намибии в начале ХХ века

13:29, 28 мая, 2021
Евгений Кандаков
Германия согласилась ответить за убийства жителей Намибии в начале ХХ века
13:29, 28 мая, 2021
Евгений Кандаков
227
0
#Германия\n#политика\n#власть\n#Африка\n#расизм\n#геноцид
Фото: pixabay.com
227
0

Африканская страна получит помощь в 1,1 млрд евро.

Берлин. Германия. Власти ФРГ согласились признать геноцидом подавление восстаний в Юго-Западной Африке (ныне Намибия) в 1904-1908 годах. Как напоминает «Интерфакс», в те времена указанная территория являлась колонией Германской империи.

Глава немецкого МИД Хайко Маас заявил, что Берлин попросит прощения у потомков погибших.

Также Германия предоставит Намибии финансовую помощь в размере 1,1 млрд евро. Средства должны быть направлены на реконструкцию и развитие экономики страны. Деньги будут перечисляться в течение 30 лет. Правда, компенсацией эти выплаты немецкие власти не называют.

Юго-Западная Африка принадлежала Германии с 1884 по 1915 год. Во время подавления восстаний местных жителей в 1904-1908 годах колониальные власти убили не менее 70 тысяч человек.

13:29, 28 мая, 2021
Евгений Кандаков
227
0
#Германия\n#политика\n#власть\n#Африка\n#расизм\n#геноцид