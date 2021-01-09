Twitter заблокировал аккаунт Дональда Трампа

Помимо президента сервис заблокировал адвоката президента и бывшего советника по нацбезопасности.

Вашингтон. США. Сервис микроблогов Twitter заблокировал аккаунт президента США Дональда Трампа из-за «риска дальнейшего подстрекательства к насилию». Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

В сообщении Twitter подробно описывает причины блокировки. Поводом к ним послужили два твита действующего президента — в них сервис увидел угрозу безопасности. В частности, вопросы вызвал пост о том, что Трамп не придёт на инаугурацию избранного президента Джо Байдена.

Также Twitter сообщил, что на его платформе уже распространяются призывы к новым вооружённым протестам. Помимо Трампа сервис заблокировал его адвоката Сидни Пауэлл и бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна.

Напомним, 6 января, митинг сторонников Трампа перерос в демонстрацию. Несколько десятков тысяч человек двинулись к Капитолию. В результате столкновений с полицией, протестующим удалось пробить кордон и проникнуть в Капитолий. В здании произошла стрельба, в результате которой погибло 5 человек.