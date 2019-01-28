В Вашингтоне уверены в новом шатдауне

Ранее Трамп подписал временный бюжет.

США. Президент США Дональд Трамп готов допустить шатдаун, уверены в Белом доме. Об этом пишет RT со ссылкой на Associated Press.

В Вашингтоне считают, что работа правительства готов может приостановиться, так как президент не намерен отказываться от строительства стены на американо-мексиканской границе. В свою очередь демократы отказывались выделять 5 млрд долларов на реализацию проекта.

Новый шатдаун может наступить, если партийцы вновь откажутся финансировать стройку. Тем не менее, Трамп не желает ни новой приостановки, ни объявления спецрежима для получения денег, отметил глава аппарата Белого дома Мик Малвани.

Напомним, в пятницу американский лидер подписал временный бюджет сроком на три недели.