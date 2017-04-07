Евросоюз ужесточил пограничный контроль в Шенгенской зоне

Новые правила вступают в силу в пятницу, 7 апреля.

Брюссель. Бельгия. Евросоюз ужесточил правила пересечения границ Шенгенской зоны. Пограничный контроль усилили из-за продолжающейся террористической угрозы в европейских странах, сообщается в заявлении польской пограничной службы.

С 7 апреля в силу вступают изменения в правилах, которые касаются пересечения внешних границ гражданами стран Евросоюза. При въезде и выезде людей будут тщательно проверять по национальным и европейским базам.

Усиление мер сделает проверки более продолжительными по времени. Чтобы минимизировать возможные последствия, пограничники будут контролировать ситуацию и принимать меры в соответствии с интенсивностью приграничного движения.