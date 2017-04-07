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      Евросоюз ужесточил пограничный контроль в Шенгенской зоне

      12:50, 07 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      12:50, 07 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      118
      0
      #Евросоюз\n#Шенгенская виза\n#контроль\n#меры безопасности
      Фото: twitter.com/uatodaytv
      118
      0

      Новые правила вступают в силу в пятницу, 7 апреля.

      Брюссель. Бельгия. Евросоюз ужесточил правила пересечения границ Шенгенской зоны. Пограничный контроль усилили из-за продолжающейся террористической угрозы в европейских странах, сообщается в заявлении польской пограничной службы.

      С 7 апреля в силу вступают изменения в правилах, которые касаются пересечения внешних границ гражданами стран Евросоюза. При въезде и выезде людей будут тщательно проверять по национальным и европейским базам.

      Усиление мер сделает проверки более продолжительными по времени. Чтобы минимизировать возможные последствия, пограничники будут контролировать ситуацию и принимать меры в соответствии с интенсивностью приграничного движения.

      12:50, 07 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      118
      0
      #Евросоюз\n#Шенгенская виза\n#контроль\n#меры безопасности
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