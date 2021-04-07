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В Китае свекровь узнала свою пропавшую дочь в невесте сына

18:34, 07 апреля, 2021
Евгений Кандаков
В Китае свекровь узнала свою пропавшую дочь в невесте сына
18:34, 07 апреля, 2021
Евгений Кандаков
186
0
#Китай\n#родственники\n#семья\n#курьезы\n#свадьбы
Фото: pixabay.com
186
0

Девушку «выдало» родимое пятно.

Сучжоу. КНР. Историей, достойной индийского кинематографа, обернулась свадьба в городе Сучжоу на юго-востоке Китая. Невеста оказалась пропавшей 20 лет назад дочкой матери жениха, сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на Daily Star.

Женщина обратила внимание на родимое пятно у девушки. Точно такое же было у ее ребенка. Родители невесты рассказали ей, что 20 лет назад нашли на обочине дороги маленькую девочку, которую удочерили. После этого сомнений у свекрови не осталось – она оказалась «по совместительству» родительницей жены сына.

Невеста была потрясена новостью и не смогла сдержать слез. По ее словам, она всю жизнь мечтала когда-нибудь увидеть свою настоящую маму.

«Этот момент гораздо более счастливый, чем моя свадьба», - сказала девушка.

Кстати, свадьба не была отменена из-за близкого родства брачующихся, как можно было бы ожидать. Выяснилось, что мать жениха усыновила мальчика, когда потеряла надежду вернуть свою дочь. Молодожены оказались не родными друг другу и благополучно поженились.

18:34, 07 апреля, 2021
Евгений Кандаков
186
0
#Китай\n#родственники\n#семья\n#курьезы\n#свадьбы