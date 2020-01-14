Заселиться в турецкие отели станет сложнее из-за закона о персональных данных

В первую очередь трудности ожидают туристов, выбравших бюджетные варианты отдыха.



Анкара. Турция. Контроль за соблюдением закона о персональных данных ужесточили в Турции. Это может усложнить жизнь отдыхающим, предупредили в Ассоциации туроператоров (АТОР).

В частности, закон запрещает делать фото- и ксерокопии паспортов, запрашивать у туристов номера банковских карт и мобильных телефонов, а также собирать биометрические данные. Документ вступил в силу в апреле 2016 года, но поначалу действовал лишь формально. С 2020 года нарушителям грозят большие штрафы.

У отельеров и туроператоров Турции ужесточение закона вызвало негативную реакцию. По прогнозам специалистов, соблюдение всех бюрократических норм затруднит процесс заселения, особенно в небольшие бюджетные отели, где работает немного персонала, а туристы прибывают большими группами.

Отдыхающим придется ждать, когда сотрудник вручную наберет все необходимые данные в программу, либо самим от руки заполнить несколько страниц анкеты.