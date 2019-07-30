С бразильского футболиста Неймара сняли обвинения в изнасиловании

У прокуратуры есть 15 дней на обжалование решения.

Франция. С нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймара сняли обвинения в изнасиловании бразильской модели Нажилы Триндади. Как передаёт Life, правоохранители не сочли достаточными предоставленные доказательства.

При этом прокуратура может в течение 15 дней обжаловать решение.

Напомним, женщина обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании её Неймаром. С футболистом она якобы познакомилась в «Инстаграме», после чего встретились в Париже, где будто бы и было совершено преступление.

Позднее в интернете появилось видео из номера отеля, в котором якобы произошло изнасилование. На коротком ролике видна ссора Неймара и Триндади.