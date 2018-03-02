Из-за дефицита газа на Украине рекомендовали временно закрыть детсады, школы и вузы

Причиной послужил отказ «Газпрома» поставлять «голубое топливо» с 1 марта.

Киев. Украина. Власти Украины ввели временное ограничение на потребление газа. Как заявил министр энергетики и угольной промышленности страны Игорь Насалик, электростанции переведут с газа на мазут, что даст возможность сэкономить 15–20 млн кубометров газа в сутки, пишут «Известия».

В связи с этим Минэнерго рекомендовало руководству детских садов, школ и вузов прекратить работу до 6 марта. До этого «Нафтогаз Украины» призвал жителей понизить температуру в домах на 3–4 дня, пока не закончатся морозы.

В четверг, 1 марта, стало известно, что «Газпром» вернул «Нафтогазу Украины» мартовскую предоплату, мотивировав это тем, что между компаниями не заключено дополнительного соглашения. В такой ситуации российская компания прекратила поставки газа на Украину.