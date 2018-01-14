В тюрьме США умер один из лидеров Ку-клукс-клана

Эдгар Рэй Киллен был приговорен к 60 годам за убийства.

США. В тюрьме США на 93-м году жизни умер один из лидеров радикальной организации Ку-клус-клан. В 2005 году он был приговорен к 60 годам заключения за убийства, пишет Лента ру.

Эдгар Рэй Киллен отбывал срок за расправу с правозащитниками Джеймсом Чейни, Майклом Швернером и Эндрю Гудманом в 1964 году. Мужчины входили в Конгресс расового равенства, который добивался избирательных прав для афроамериканцев.

Также, в 1967 году по федеральным обвинениям судили 18 человек, включая Киллена. На суде одна из присяжных заявила, что не верит, что человек, близкий к Богу, мог кого-то убить. На тот момент лидер организации был священником в местной баптистской церкви.

Напомним, в 2017 году с огнестрельными ранениями в голову нашли тело Фрэнка Анкона, также одного из лидеров американской расистской организации.