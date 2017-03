Полицейские США не смогли поймать корову-беглеца

Темпл. США. Полицейские США не смогли поймать корову, сбежавшую из загона. Случай произошел в американском городе Темпл, штат Техас.

На видео видно, как патрульная машина некоторое время ездит за «беглецом» по полю и, в конце концов, корова попадает в свой загон.

В это время полицейский вышел из автомобиля, чтобы закрыть ворота, но корова решила, что прогулка на этом для нее не закончена.

Она бросилась на мужчину, который в последний момент успел увернуться от удара. В итоге, животное протаранило ворота и вновь вернулось на волю. Чем закончилась история – не сообщается.

A clever cow turned the tables on a pursuing Texas police officer that tried to trap her in a chain link fence. - Become a patron of this channel by becoming a monthly supporter at Patreon. https://www.patreon.com/RobertoLeonesMasini - Or help support this channel by sending donations to my PayPal: boblyons2014@gmail.com