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      В Китае нашли крупнейший золотоносный рудник

      10:20, 29 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      10:20, 29 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      176
      0
      #Китай\n#золото\n#добыча золота\n#золотая лихорадка
      Фото: pixabay.com
      176
      0

      Его запасов хватит примерно на 40 лет.

      Лайчжоу. Китай. Геологи обнаружили крупнейший в истории Китая золотоносный рудник. Он располагается в районе города Лайчжоу в провинции Шаньдун, сообщает «Российская газета».

      Запасы месторождения оценили в 382 тонны, а ценность – в 22 млрд долларов. Содержание золота в породе – 4,52 грамма на тонну. Толщина слоя – 67 м, а протяженность – 2 км. Предполагается, что запасов хватит на 40 лет.

      Компания Shandong Gold Group отмечает, что «Это богатейшее месторождение золота из всех, которые когда-либо были найдены в нашей стране. Таким образом отныне данный район можно считать главным золотодобывающим регионом КНР». 

      10:20, 29 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      176
      0
      #Китай\n#золото\n#добыча золота\n#золотая лихорадка
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