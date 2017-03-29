В Китае нашли крупнейший золотоносный рудник

Его запасов хватит примерно на 40 лет.

Лайчжоу. Китай. Геологи обнаружили крупнейший в истории Китая золотоносный рудник. Он располагается в районе города Лайчжоу в провинции Шаньдун, сообщает «Российская газета».

Запасы месторождения оценили в 382 тонны, а ценность – в 22 млрд долларов. Содержание золота в породе – 4,52 грамма на тонну. Толщина слоя – 67 м, а протяженность – 2 км. Предполагается, что запасов хватит на 40 лет.

Компания Shandong Gold Group отмечает, что «Это богатейшее месторождение золота из всех, которые когда-либо были найдены в нашей стране. Таким образом отныне данный район можно считать главным золотодобывающим регионом КНР».