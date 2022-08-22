Президента Австрии доставили в больницу после несчастного случая в горах

Вена. Австрия. Ссадинами и легким сотрясением мозга обернулась для президента Австрии Александра Ван дер Беллена прогулка по гористой местности. Об этом пишет Коммерсантъ.

Инцидент произошел днем 21 августа. 78-летний политик отправился в поход по природному парку Каунерграт. Там он поскользнулся и упал. В больницу президента доставили служащие спецподразделения Cobra.

Врачи нашли у Ван дер Беллена симптомы легкого сотрясения мозга. Из клиники пострадавший вышел утром 22 августа. Ему пришлось отменить встречи на форуме Альпбах.

Президентом Австрии бывший лидер партии «зеленых» Александр Ван дер Беллен стал в 2017 году. В этом году он планировал выдвинуть свою кандидатуру на второй срок.

Добавим, основные властные полномочия в Австрии имеет канцлер. В настоящее время этот пост занимает Карл Нехаммер. Президент Австрии утверждает канцлера в должности при наличии у того поддержки большинства в нижней палате парламента.