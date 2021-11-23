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При возгорании автобуса в Болгарии погибли 45 человек

09:59, 23 ноября, 2021
Евгений Кандаков
При возгорании автобуса в Болгарии погибли 45 человек
09:59, 23 ноября, 2021
Евгений Кандаков
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#авария\n#ДТП\n#гибель людей\n#трагедия\n#туристы\n#пожар\n#автобус\n#Болгария
Фото: pixabay.com
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12 из них — дети.

София. Болгария. Жертвами аварии с туристическим автобусом в Болгарии стали 45 человек. Среди скончавшихся — 12 детей, сообщает телеканал «360 градусов» со ссылкой на агентство БГНЕС.

Автобус следовал из Северной Македонии. ДТП с ним произошло на трассе «Струма» примерно в 04:00 23 ноября (МСК). Подробностей о причинах произошедшего пока мало, известно лишь, что произошло возгорание. Всего в салоне находились 52 человека.

Как рассказал начальник местной пожарной охраны Николай Николов, кроме погибших есть также пострадавшие, их доставили в больницу. В частности, травмы получили 2 женщины и 5 мужчин, их состояние не тяжелое, уточнил Николов.

На месте аварии ведутся работы. Движение по трассе в обоих направлениях временно ограничено.

Соболезнования родным и близким погибших выразил премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев.

09:59, 23 ноября, 2021
Евгений Кандаков
162
0
#авария\n#ДТП\n#гибель людей\n#трагедия\n#туристы\n#пожар\n#автобус\n#Болгария
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