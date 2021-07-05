На берег Индийского океана выбросило сотни трупов морских животных

Специалисты связывают экологическую катастрофу с крушением судна X-Press Pearl.



Коломбо. Шри-Ланка. Сотни мертвых морских обитателей усеяли пляжи острова Шри-Ланка. Специалисты подозревают, что к массовой гибели животных привело затопление в Индийском океане судна с химикатами и пластиком X-Press Pearl, пишет Лента.ру со ссылкой на The Insider.

В частности, на берегах островного государства за считанные дни нашли 176 погибших черепах, 20 дельфинов и 4 китов. Как отметил министр окружающей среды Шри-Ланки Махинда Амаравира, это небывалое количество для сезона юго-западных муссонов. Глава ведомства считает, что причиной могло стать указанное кораблекрушение. Ранее по той же причине местным жителям запретили ловить рыбу в море.

Контейнеровоз X-Press Pearl загорелся у берегов шриланкийского города Коломбо 20 мая. Пожар ликвидировали лишь ко 2 июня. За это время в воду попала значительная часть груза, среди которого были пластмасса, азотная кислота и другие химикаты, а также нефтепродукты. 3 недели спустя часть отходов с судна донесло течениями до пляжей Таиланда.