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В Египте при столкновении поездов погибли минимум 32 человека

16:24, 26 марта, 2021
Евгений Кандаков
В Египте при столкновении поездов погибли минимум 32 человека
16:24, 26 марта, 2021
Евгений Кандаков
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#Египет\n#железная дорога\n#авария\n#происшествие\n#гибель людей\n#поезда\n#Прокуратура\n#катастрофа
Фото: pixabay.com
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66 человек получили травмы разной степени тяжести.

Каир. Египет. 3 вагона опрокинулись при столкновении двух поездов в Египте. Инцидент произошел в провинции Сохаг к югу от Каира, сообщает РЕН ТВ.

В результате аварии погибли не менее 32 человек. Кроме того, травмы получили 66 пассажиров, сообщили в министерстве здравоохранения страны. Для доставки пострадавших в больницы на место происшествия экстренно отправили 36 машин скорой помощи.

Расследованием причин катастрофы занялась прокуратура Египта. Кроме того, министр транспорта Камель аль-Вазир потребовал от правоохранительных органов задержать машинистов столкнувшихся поездов.

16:24, 26 марта, 2021
Евгений Кандаков
99
0
#Египет\n#железная дорога\n#авария\n#происшествие\n#гибель людей\n#поезда\n#Прокуратура\n#катастрофа