В Египте при столкновении поездов погибли минимум 32 человека

66 человек получили травмы разной степени тяжести.



Каир. Египет. 3 вагона опрокинулись при столкновении двух поездов в Египте. Инцидент произошел в провинции Сохаг к югу от Каира, сообщает РЕН ТВ.

В результате аварии погибли не менее 32 человек. Кроме того, травмы получили 66 пассажиров, сообщили в министерстве здравоохранения страны. Для доставки пострадавших в больницы на место происшествия экстренно отправили 36 машин скорой помощи.

Расследованием причин катастрофы занялась прокуратура Египта. Кроме того, министр транспорта Камель аль-Вазир потребовал от правоохранительных органов задержать машинистов столкнувшихся поездов.