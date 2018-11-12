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Фаната «Игры престолов» приговорили к пожизненному за убийство соседа мечом в Великобритании

10:42, 12 ноября, 2018
Дарья Снидкова
10:42, 12 ноября, 2018
Дарья Снидкова
768
0
#Великобритания\n#фанаты\n#приговор\n#Игра престолов\n#убийство
Фото: Soyuz.ru
768
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Мужчина не раскаялся.

Великобритания. В Великобритании поклонник «Игры престолов» убил соседа церемониальным мечом. Об этом пишет РЕН-ТВ со ссылкой на Daily Mail.

По информации издания, фанат «работал» наркоторговцем. Одним из его клиентов был сосед, который задолжал ему денег. За это дилер разбил фары его автомобиля. А когда хозяин машины пришел разбираться, фанат сериала напал на соседа с переделанным в меч ножом. Отмечается, что жертва сам ранее подарил оружие своему убийце.  

После нанесения смертельных ран мужчина позвонил в экстренные службы и заявил, что «если он умрет, то это его проблемы».

Позже дилер сказал, что погибший напал первым. Мужчина не раскаялся в проступке, суд приговорил его к пожизненному заключению.

Сериал «Игра престолов» известен своей жестокостью. Фанаты всего мира ждут премьеры финального восьмого сезона, который состоится в апреле 2019 года.

 

10:42, 12 ноября, 2018
Дарья Снидкова
768
0
#Великобритания\n#фанаты\n#приговор\n#Игра престолов\n#убийство

 

 

 


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