Больше 80 пациентов немецких больниц стали жертвами медработника-убийцы

Мужчина намеренно вводил им повышенные дозы препаратов.

Ольденбург. Германия. Немецкая полиция проверила сведения о медработнике, который мог убить 84 пациента. Об этом пишут «Народные новости» со ссылкой на зарубежные СМИ.

По данным правоохранительных органов Германии, бывший медбрат Нильс Хегель уже отбывает пожизненное заключение за 6 доказанных ранее убийств больных. Но во время следствия он признался, что от его рук погибло гораздо больше людей.

Проверка этих сведений заняла 3 года. Были эксгумированы больше ста могил немцев, умерших в больницах, где работал медбрат-убийца. По результатам исследований общее число лиц, пострадавших от действий осужденного, увеличилось до 84.

Ранее было установлено, что Нильс Хегель вводил пациентам препараты, вызывающие проблемы с сердцем, а потом пытался их реанимировать. В отдельных случаях ему это удавалось, но чаще – нет. Целью этих действий, по признанию экс-медика, было желание добиться уважения коллег.