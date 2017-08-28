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      Больше 80 пациентов немецких больниц стали жертвами медработника-убийцы

      16:33, 28 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      16:33, 28 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      195
      0
      #медицина\n#здоровье\n#Германия\n#лечение за рубежом\n#убийство
      Фото: pixabay.com
      195
      0

      Мужчина намеренно вводил им повышенные дозы препаратов.

      Ольденбург. Германия. Немецкая полиция проверила сведения о медработнике, который мог убить 84 пациента. Об этом пишут «Народные новости» со ссылкой на зарубежные СМИ.  

      По данным правоохранительных органов Германии, бывший медбрат Нильс Хегель уже отбывает пожизненное заключение за 6 доказанных ранее убийств больных. Но во время следствия он признался, что от его рук погибло гораздо больше людей.

      Проверка этих сведений заняла 3 года. Были эксгумированы больше ста могил немцев, умерших в больницах, где работал медбрат-убийца. По результатам исследований общее число лиц, пострадавших от действий осужденного, увеличилось до 84.

      Ранее было установлено, что Нильс Хегель вводил пациентам препараты, вызывающие проблемы с сердцем, а потом пытался их реанимировать. В отдельных случаях ему это удавалось, но чаще – нет. Целью этих действий, по признанию экс-медика, было желание добиться уважения коллег.

      16:33, 28 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      195
      0
      #медицина\n#здоровье\n#Германия\n#лечение за рубежом\n#убийство

       

       

       

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