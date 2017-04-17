Более 10 человек пострадали из-за утечки ядовитого вещества в баре Лондона

Спецслужбы эвакуировали около 600 посетителей заведения.

Лондон. Великобритания. По меньшей мере 12 человек получили ожоги в результате утечки неизвестного ядовитого вещества в одном из лондонских баров. Полиция эвакуировала около 600 посетителей заведения, сообщают «Известия». По меньшей мере 200 человек покинули здание еще до прибытия экстренных служб.

10 посетителей сразу же госпитализировали, позднее двое самостоятельно обратились в больницу. Угрозы их жизни и здоровью нет.

В настоящее время полиция не идентифицировала ядовитое вещество. Правоохранители продолжают расследование.