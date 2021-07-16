Жители Амстердама будут ходить по напечатанному на 3D-принтере мосту

Планируется, что сооружение прослужит 2 года.



Амстердам. Нидерланды. Первый в мире стальной мост, напечатанный на 3D-принтере, появился в Амстердаме. Как сообщает телеканал «МИР 24», его перекинули через канал Аудезейтс Ахтербургвал.

Сооружение длиной 12 метров распечатали роботы. Для его создания потребовалось 4,5 тонны стали и полгода времени. Благодаря установленным на мосту датчикам, он будет собирать информацию об уровне нагрузки и своем техническом состоянии.

Предполагается, что инновационный объект прослужит 2 года. Затем на его место вернут прежнюю конструкцию, которую сейчас реставрируют.

Отмечается, что это не первый в мире мост, созданный с помощью аддитивных технологий. Однако впервые в качестве материала была использована сталь. Другие подобные сооружения, распечатанные на 3D-принтере, состояли из пластика и цемента.