Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект Комосстрой Спецпроект
Обещания Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Мусорная реформа: новая экология Удмуртии Лонгрид «Ситилинк» изнутри: как работает формат магазина-склада Лонгрид Рубль в дело, или Как поддерживают бизнес в Удмуртии Лонгрид

Жители Амстердама будут ходить по напечатанному на 3D-принтере мосту

12:53, 16 июля, 2021
Евгений Кандаков
Жители Амстердама будут ходить по напечатанному на 3D-принтере мосту
12:53, 16 июля, 2021
Евгений Кандаков
174
0
#Нидерланды\n#Hi-Tech\n#технологии\n#мост\n#Амстердам
Фото: pixabay.com
174
0

Планируется, что сооружение прослужит 2 года.

Амстердам. Нидерланды. Первый в мире стальной мост, напечатанный на 3D-принтере, появился в Амстердаме. Как сообщает телеканал «МИР 24», его перекинули через канал Аудезейтс Ахтербургвал.

Сооружение длиной 12 метров распечатали роботы. Для его создания потребовалось 4,5 тонны стали и полгода времени. Благодаря установленным на мосту датчикам, он будет собирать информацию об уровне нагрузки и своем техническом состоянии.

Предполагается, что инновационный объект прослужит 2 года. Затем на его место вернут прежнюю конструкцию, которую сейчас реставрируют.

Отмечается, что это не первый в мире мост, созданный с помощью аддитивных технологий. Однако впервые в качестве материала была использована сталь. Другие подобные сооружения, распечатанные на 3D-принтере, состояли из пластика и цемента.

12:53, 16 июля, 2021
Евгений Кандаков
174
0
#Нидерланды\n#Hi-Tech\n#технологии\n#мост\n#Амстердам