В Нидерландах скончался создатель аудиокассеты

Также под руководством инженера был произведен первый портативный магнитофон.



Дуйзел. Нидерланды. Умер инженер, изобретатель и топ-менеджер компании Philips Лу Оттенс. Как сообщает со ссылкой на NRC Handelsblad «Коммерсантъ», именно ему принадлежит честь создания магнитофонной аудиокассеты.

Изобретателю было 94 лет. Он скончался 6 марта в своем доме в деревне Дуйзел на юге Нидерландов.

Лодевейк (Лу) Фредерик Оттенс родился в Беллингволде (Нидерланды) в 1926 году. С детства интересовался техникой. В годы немецкой оккупации самостоятельно собрал радиоприемник, по которому слушал запрещенные радиостанции стран антигитлеровской коалиции. После войны изучал машиностроение в Делфтском техническом университете.

В 1952-м молодым инженером пришел в компанию Philips, где со временем возглавил департамент разработки новых продуктов. Руководил созданием первого портативного магнитофона и первой компакт-кассеты с магнитной лентой (1963 год). Участвовал также в разработке компакт-диска.