У голосового помощника «Алисы» может появиться конкурент

«Яндекс» работает над созданием «Варвары»

Москва. У голосового помощника «Алисы» появится конкурент «Варвара». Об этом пишет ФАН.

Новый голосовой ассистент будет оснащен встроенными биометрическими параметрами. Также планируют монетизировать «Варвару» по лицензионной модели, чтобы сторонние компании получат возможность выпускать устройства на основе этого помощника, встраивать ассистента в собственные сервисы, а также подключать «Варвару» из облака.

Голосовому помощнику можно будет доверить доступ к почте, мессенджерам и даже мобильному банку. При этом письма и сообщения помощник озвучит только, если услышит голос владельца вживую и распознает его. На запись она не отреагирует.