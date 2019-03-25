«Роскосмос» планирует создать первый медицинский беспилотный трамвай

С таким заявлением выступил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Москва. Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин анонсировал создание первого медицинского беспилотного трамвая. Как пишет «Интерфакс», опытный образец разработают филиал «Центра Хруничева «Усть-Катавский трамвайный завод» и компания «Инвитро».

«Это будет беспилотный низкопольный трамвай с Wi-Fi, с медицинскими элементами, которые позволят пассажирам, скажем, по дороге на работу, пройти минимальное медобслуживание», - сказал Рогозин.

По оценке главы «Роскосмоса», он будет дешевле представленных на рынке аналогов российского производства. Стоимость новых трамваев, которые приобретаются сегодня – около 36 млн рублей, Усть-Катавский трамвай будет стоить примерно 26 млн рублей.