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Илон Маск восхитился российскими космическими технологиями

14:55, 09 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
14:55, 09 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
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#космос\n#США\n#Твиттер\n#Роскосмос\n#Илон Маск
Фото: pixabay.com
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Таким образом изобретатель ответил на поздравление Дмитрия Рогозина.

США. Основатель SpaceX американец Илон Маск вновь восхитился российской техникой. Об этом он написал в своём «Твиттере».

Как передаёт Газета.ru, Маск поблагодарил гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина за поздравление с окончанием испытания нового многоразового пилотируемого корабля Dragon 2 и поделился тем, что ему нравится российская техника.

«Спасибо от имени SpaceX! Мы всегда восхищались вашими ракетно-космическими технологиями», — добавил Маск.

Elon Musk on Twitter

@roscosmos @Rogozin @JimBridenstine Thank you on behalf of SpaceX! We have always admired your rocket/spacecraft technology.

Ранее изобретатель-филантроп заявил, что у России отличная ракетная техника и наилучший из имеющихся двигателей. Также Рогозин не поверил, что Маск построит двигатель лучше российского.

14:55, 09 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
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#космос\n#США\n#Твиттер\n#Роскосмос\n#Илон Маск

 

 

 


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