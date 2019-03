Илон Маск восхитился российскими космическими технологиями

США. Основатель SpaceX американец Илон Маск вновь восхитился российской техникой. Об этом он написал в своём «Твиттере».

Как передаёт Газета.ru, Маск поблагодарил гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина за поздравление с окончанием испытания нового многоразового пилотируемого корабля Dragon 2 и поделился тем, что ему нравится российская техника.

«Спасибо от имени SpaceX! Мы всегда восхищались вашими ракетно-космическими технологиями», — добавил Маск.

@roscosmos @Rogozin @JimBridenstine Thank you on behalf of SpaceX! We have always admired your rocket/spacecraft technology.