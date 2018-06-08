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Закрытые записи 14 млн пользователей Facebook стали доступны всем желающим

12:02, 08 июня, 2018
Евгений Кандаков
12:02, 08 июня, 2018
Евгений Кандаков
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#интернет\n#скандалы\n#Hi-Tech\n#Facebook\n#информация\n#соцсети\n#Марк Цукерберг\n#утечка информации
Фото: pixabay.com
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Ранее компания Cambridge Analytica получила данные 87 млн клиентов социальной сети.  

Менло-Парк. США. Очередной скандал с несоблюдением конфиденциальности данных клиентов произошел с Facebook. Как сообщает RT, социальная сеть выложила в открытый доступ публикации 14 млн пользователей, которые были предназначены для ограниченного круга лиц. 

Как объяснили в пресс-службе компании Марка Цукерберга, причиной конфуза послужил технический сбой. Он произошёл во время тестирования новой функции, ошибка уже устранена. 

По данным зарубежных СМИ, закрытые записи демонстрировались в период с 18 по 27 мая. На ликвидацию последствий сбоя потребовалось 5 дней. 

Кстати, в конце мая, выступая перед депутатами Европарламента, руководитель Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания приняла меры от утечек данных пользователей, подобных той, которой воспользовалась Cambridge Analytica. Этой британской фирме удалось получить данные 87 млн клиентов социальной сети (ранее сообщалось о 50 млн, недавно эта цифра была пересчитана в сторону увеличения).

12:02, 08 июня, 2018
Евгений Кандаков
185
0
#интернет\n#скандалы\n#Hi-Tech\n#Facebook\n#информация\n#соцсети\n#Марк Цукерберг\n#утечка информации

 

 

 


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