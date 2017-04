Британский инженер взлетел в собственном костюме «Железного человека»

Великобритания. Изобретатель из Великобритании Ричард Браунинг создал собственную версию костюма «Железного человека», помогающего отрываться от земли. Он продемонстрировал свое изобретение на конференции TED в Ванкувере в Канаде, сообщает телеканал Russia Today.

В ходе демонстрации костюма Браунинг пролетел по кругу и завис на небольшом расстоянии от земли с помощью двигателей, прикрепленным к спине и рукам.

Как отмечает сам изобретатель, костюм способен поднимать человека намного выше, чем было представлено на презентации.

Браунинг отметил, что на создание костюма «Железного человека» его вдохновил отец-инженер, любивший летательные аппараты.

HD footage of inventor and Gravity co-founder Richard Browning testing the Daedalus Mk.1 suit. Find out more at http://www.gravity.co Gravity is a British human propulsion technology start-up. Our mission is to re-imagine the future of manned flight.