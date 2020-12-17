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От последствий коронавируса умер мэр Харькова Геннадий Кернес

13:51, 17 декабря, 2020
Евгений Кандаков
От последствий коронавируса умер мэр Харькова Геннадий Кернес
13:51, 17 декабря, 2020
Евгений Кандаков
212
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#Германия\n#медицина\n#здоровье\n#коронавирус\n#Украина\n#чиновники\n#мэр\n#Харьков\n#Кернес
Фото: facebook.com/gennadykernes
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Градоначальника лечили в немецкой клинике Шарите.

Берлин. Германия. В Германии скончался мэр Харькова Геннадий Кернес. Причиной стали повреждения жизненно важных органов после COVID-19, сообщает телеканал «360 градусов».
Как написал в Telegram друг Геннадия Кернеса Павел Фукс, мэр Харькова ушел из жизни в ночь на 17 декабря. У харьковского градоначальника начались осложнения после перенесенного коронавируса.
Лечение Кернес проходил в берлинской клинике «Шарите», куда его отправили еще 17 сентября. В декабре у чиновника отказали обе почки. Его подключили к гемодиализу.
Всего на Украине с начала пандемии COVID-19 заразились 945 тыс. жителей. Вылечились 556 тыс. человек, больше 16 тыс. пациентов скончались.
13:51, 17 декабря, 2020
Евгений Кандаков
212
0
#Германия\n#медицина\n#здоровье\n#коронавирус\n#Украина\n#чиновники\n#мэр\n#Харьков\n#Кернес