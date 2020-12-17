От последствий коронавируса умер мэр Харькова Геннадий Кернес

Градоначальника лечили в немецкой клинике Шарите.



Берлин. Германия. В Германии скончался мэр Харькова Геннадий Кернес. Причиной стали повреждения жизненно важных органов после COVID-19, сообщает телеканал «360 градусов»

Как написал в Telegram друг Геннадия Кернеса Павел Фукс, мэр Харькова ушел из жизни в ночь на 17 декабря. У харьковского градоначальника начались осложнения после перенесенного коронавируса.

Лечение Кернес проходил в берлинской клинике «Шарите», куда его отправили еще 17 сентября. В декабре у чиновника отказали обе почки. Его подключили к гемодиализу.

Всего на Украине с начала пандемии COVID-19 заразились 945 тыс. жителей. Вылечились 556 тыс. человек, больше 16 тыс. пациентов скончались.