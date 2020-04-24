9 российских разработок вошли в перечень перспективных вакцин ВОЗ против COVID-19

Всего в мире над препаратом трудятся больше 80 научно-исследовательских коллективов.
Женева. Швейцария. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила в перечень перспективных 9 российских разработок вакцин против COVID-19. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.
В частности, 6 из них испытывают в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». Это препараты на платформе вакцины против вируса Эбола, на основе вирусов кори, гриппа А, везикулярного стоматита, а также субъединичная и мРНК-вакцины.
2 варианта препарата разрабатывает компаниея «БИОКАД»: одна из вакцин живая на основе аттенуированной основы вируса гриппа (разрабатывается совместно с ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины»), другая - инкапсулированная в липосомы мРНК.
Кроме того, Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток создает препарат на основе рекомбинантного белка и наночастиц.
Всего по данным ВОЗ на 23 апреля 2020 года в мире создается 83 вакцины от коронавируса, из которых 77 пока испытывают на животных, и 6 - на людях.
Напомним, в России к проверке вакцины на добровольцах планируют приступить в июне.