9 российских разработок вошли в перечень перспективных вакцин ВОЗ против COVID-19

Всего в мире над препаратом трудятся больше 80 научно-исследовательских коллективов.



Женева. Швейцария. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила в перечень перспективных 9 российских разработок вакцин против COVID-19. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

В частности, 6 из них испытывают в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». Это препараты на платформе вакцины против вируса Эбола, на основе вирусов кори, гриппа А, везикулярного стоматита, а также субъединичная и мРНК-вакцины.

2 варианта препарата разрабатывает компаниея «БИОКАД»: одна из вакцин живая на основе аттенуированной основы вируса гриппа (разрабатывается совместно с ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины»), другая - инкапсулированная в липосомы мРНК.

Кроме того, Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток создает препарат на основе рекомбинантного белка и наночастиц.

Всего по данным ВОЗ на 23 апреля 2020 года в мире создается 83 вакцины от коронавируса, из которых 77 пока испытывают на животных, и 6 - на людях.

Напомним, в России к проверке вакцины на добровольцах планируют приступить в июне.