У прав на экранизацию произведений Толкиена может появиться новый владелец

Лондон. Великобритания. Обладатель прав на киноадаптации вселенной Дж. Р. Р. Толкиена, компания The Saul Zaentz Company, продаст их с аукциона. Первоначальная стоимость лота составит 2 млрд долларов США, сообщает «Культуромания».

Аукцион начнется уже на этой неделе, его проведет ACF Investment Bank.

Ранее права на создание сериала по «Властелину колец» приобрела компания Amazon. Напомним, он выйдет в сентябре 2022 года.

Как ожидается, Amazon и приобретет права на экранизацию остальных произведений Толкиена. Кроме кинопродукции, компания может заняться производством видеоигр и сувениров про мир Средиземья, предполагают эксперты.