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У прав на экранизацию произведений Толкиена может появиться новый владелец

11:36, 10 февраля, 2022
Евгений Кандаков
У прав на экранизацию произведений Толкиена может появиться новый владелец
11:36, 10 февраля, 2022
Евгений Кандаков
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#культура\n#кинематограф\n#фильмы\n#кино\n#США\n#Великобритания\n#авторское право\n#аукцион\n#Толкиен\n#Властелин колец
Фото: pixabay.com
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Стоимость лота составит 2 млрд долларов США.

Лондон. Великобритания. Обладатель прав на киноадаптации вселенной Дж. Р. Р. Толкиена, компания The Saul Zaentz Company, продаст их с аукциона. Первоначальная стоимость лота составит 2 млрд долларов США, сообщает «Культуромания».

Аукцион начнется уже на этой неделе, его проведет ACF Investment Bank.

Ранее права на создание сериала по «Властелину колец» приобрела компания Amazon. Напомним, он выйдет в сентябре 2022 года.

Как ожидается, Amazon и приобретет права на экранизацию остальных произведений Толкиена. Кроме кинопродукции, компания может заняться производством видеоигр и сувениров про мир Средиземья, предполагают эксперты.

11:36, 10 февраля, 2022
Евгений Кандаков
71
0
#культура\n#кинематограф\n#фильмы\n#кино\n#США\n#Великобритания\n#авторское право\n#аукцион\n#Толкиен\n#Властелин колец