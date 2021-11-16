Журналисты вычислили отель, где тайно проживает писатель Виктор Пелевин

Автор Generation «П» уединился в отеле на одном из таиландских островов.

Самуи. Таиланд. Стало известно, где скрывается от прессы и назойливых поклонников известный российский писатель Виктор Пелевин. Журналисты издания Mash обнаружили литератора на острове Самуи в Таиланде, пишет Лента.ру.

Автор культовых романов «Чапаев и Пустота», Generation «П» и S.N.U.F.F. уже более года живет в отеле между озером и океанским берегом, заявили авторы расследования. Судя по опубликованным фотографиям, гостиница называется Malibu Koh Samui Resort & Beach Club.

Рядом с ней находятся большой торговый центр и буддистский храм. Кроме того, неподалеку расположен реабилитационный центр. Возможно, именно он был описан Виктором Пелевиным в романе «Непобедимое солнце».

Писатель не любит появляться на публике, избегает контактов с коллегами и журналистами, общаться предпочитает через интернет. Известно, что в ноябре 2019 года литератор покинул Москву и в Россию с тех пор не возвращался.