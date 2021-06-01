Стивен Кинг признался, какой фильм ему было страшно смотреть

На середине видеокассеты автор знаменитых триллеров попросил остановить показ.



Бангор. США. Стало известно, какая лента оказалась слишком пугающей даже для американского литератора Стивена Кинга. Напомним, он известен написанием книг, по которым сняты знаменитые картины в жанрах триллер и хоррор, сообщает телеканал «360 градусов» со ссылкой на Dread Central.

Как рассказал сайту Кинг, наибольший страх вызвал у него просмотр фильма «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света». По его словам, он лежал в больнице и принимал обезболивающие, когда сын принес ему кассету. Писатель смог посмотреть лишь половину – на середине ему стало до того жутко, что он попросил выключить видеомагнитофон.

Авторами «Ведьмы из Блэр» являются Дэниэл Мирик и Эдуардо Санчес. Фильм 1999 года рассказывает о студентах, приехавших в старинный городок в штате Мэриленд, чтобы снять документальный фильм о ведьме. На производство картины было потрачено 60 тыс. долларов, в прокате же она принесла 248 млн долларов. За это лента попала в Книгу рекордов Гиннесса как самый прибыльный по соотношению доходов и расходов фильм.

Напомним, ранее Квентин Тарантино рассказал, какой «ужастик» он рекомендовал бы посмотреть на Хэллоуин.