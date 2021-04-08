В Италии официально отменили цензуру в кино

Ранее от нее пострадали такие режиссеры, как Феллини, Висконти, Пазолини и Бертолуччи.



Рим. Италия. В Италии окончательно отказались от просуществовавшей более 100 лет киноцензуры. Власти больше не смогут запрещать показ фильмов или требовать от режиссеров вносить изменения в ленты, сообщает RT.

В национальное законодательство о кинематографе внесены изменения, согласно которым более нельзя запретить показ по причине несоответствия картины нормам морали и нравственности.

«Мы окончательно преодолели систему контроля, которая ранее позволяла государству ограничивать свободу художников», - приводит телеканал слова министра культуры страны Дарио Франческини.

В то же время создана комиссия по классификации фильмов под эгидой главного управления кинематографии при Министерстве культуры Италии. Она будет проверять соответствие возрастной классификации кинопродукции.

В свое время от цензуры в Италии пострадали такие режиссеры, как Феллини, Висконти, Пазолини и Бертолуччи. В частности, фильм «Сладкая жизнь» Федерико Феллини 1960 года получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, но из-за недовольства Ватикана был запрещен к показу до середины 1970 годов.