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      «Дэдпул-2» появится на экранах летом 2018 года

      19:47, 24 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      19:47, 24 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
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      #кино\n#премьеры\n#актеры\n#Дэдпул
      Фото: кадр из фильма «Дэдпул»
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      Съемки второй части начнутся летом 2017 года.

      США. Американская киностудия 20th Century Fox наметила дату выхода фильма «Дэдпул-2» на 1 июня 2018 года. Начало съемок начнется в июне 2017 года, сообщает VistaNews.

      Режиссером второй части нашумевшего фантастического боевика станет Дэвид Лейтч, известный своими работами над фильмами «V-значит вендетта» и «Джон Уик». Сценарий напишут Ретт Риз и Пол Верник.

      По последним данным, партнером Райана Рейнольдса станет Зази Битц, которой отвели роль мутанта-наемника, созданного в лаборатории. Планируется, что Дедпул влюбится в новую героиню.

      Кассовые сборы первой части фильма составили более 780 млн долларов.

      19:47, 24 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      90
      0
      #кино\n#премьеры\n#актеры\n#Дэдпул
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