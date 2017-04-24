«Дэдпул-2» появится на экранах летом 2018 года

Съемки второй части начнутся летом 2017 года.

США. Американская киностудия 20th Century Fox наметила дату выхода фильма «Дэдпул-2» на 1 июня 2018 года. Начало съемок начнется в июне 2017 года, сообщает VistaNews.

Режиссером второй части нашумевшего фантастического боевика станет Дэвид Лейтч, известный своими работами над фильмами «V-значит вендетта» и «Джон Уик». Сценарий напишут Ретт Риз и Пол Верник.

По последним данным, партнером Райана Рейнольдса станет Зази Битц, которой отвели роль мутанта-наемника, созданного в лаборатории. Планируется, что Дедпул влюбится в новую героиню.

Кассовые сборы первой части фильма составили более 780 млн долларов.