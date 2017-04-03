Портрет Мао Цзэдуна продали на аукционе в Гонконге почти за 13 млн долларов

Покупателем стал азиатский коллекционер.

Гонконг. Китай. В аукционном доме Sotheby's Гонконга продали портрет основателя КНР Мао Цзэдуна, написанный американским художником Энди Уорхолом. Азиатский коллекционер, решивший не раскрывать свое имя, заплатил 12,7 млн долларов за картину, сообщает «Российская газета».

Портрет Мао Цзэдуна был написан в 1973 году. Художник использовал технику шелкографии с акриловыми красками. Политический деятель изображен в красном френче на коричневом фоне, лицо окрашено желтым цветом.

Энди Уорхол создал серию портретов основателя КНР, написанных в этом же стиле. Размеры проданного на аукционе полотна составляют 127 на 106,6 см.