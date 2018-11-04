Билл Гейтс не исключил появления налога на роботов

По его словам, налог могут ввести в странах, где идет замещение рабочей силы робототехникой.

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс не исключил введение налога на роботов. Как пишет «Российская газета» со ссылкой на азиатское издание Nikkei, это возможно в странах, где идет замещение рабочей силы робототехникой.

По словам Гейтса, это позволит в ряде случаев сохранять рабочие места для людей. Но основная идея налогообложения в том, чтобы брать налоги с капитала или рабочей силы, а робот - это капитал, считает основатель корпорации Microsoft.