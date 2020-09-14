Футбольный клуб «Зенит-Ижевск» победил всухую команду «Носта»

Матч в столице Удмуртии завершился со счётом 2:0.

Ижевск. Удмуртия. Футболисты «Зенит-Ижевск» одолели со счётом 2:0 команду «Носта» из оренбургского Новотроицка. Как сообщила пресс-служба команды, матч в рамках 6 тура ПФЛ прошёл в воскресенье, 12 сентября, на стадионе «Купол» в столице Удмуртии.

На 70-й минуте матча гости получили первую красную карточку, был удалён Илья Ферапонтов. На 83-й минуте «Носта» также лишилась Василия Чижикова. После этого Максим Руднев пробил пенальти, завоевав ижевчанам первый гол. На 87-й минуте Тимур Фаррахов принёс в копилку «Зенита-Ижевск» второй гол.

И.о. главного тренера ижевчан Константин Кайгородов в послематчевой пресс-конференции поблагодарил футболистов за самоотдачу и поблагодарил соперника, «который тоже старался играть в футбол».