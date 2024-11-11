В Ижевске установят мемориальную доску оружейнику Алексею Крякушину, соратнику Михаила Калашникова

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске увековечат память конструктора-оружейника Алексею Крякушину, учавствовавшему в работе над АК-74. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Мемориальную доску установят на доме №213 по улице Пушкинской. Инициатором выступила Елена Калашникова, президент фонда Михаила Калашникова.

Отметим, что Алексей Крякушин в 1967 году был назначен ведущим конструктором по отработке и исследованиям нового 5,45-мм стрелкового комплекса. Он руководил отработкой базового образца АК-74 под патрон 5,45-мм и его модификаций.

Конструктор участвовал в постановке на производство АК-74. Он сконструировал дульное устройство и предложил особый способ его крепления. Также под его началом была отработана специальная форма цевья и накладки, повышающая удобство ведения стрельбы.