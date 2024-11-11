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В Ижевске установят мемориальную доску оружейнику Алексею Крякушину, соратнику Михаила Калашникова

11:20, 11 ноября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске установят мемориальную доску оружейнику Алексею Крякушину, соратнику Михаила Калашникова
11:20, 11 ноября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
1342
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мемориальная доска\n#оружейники
Источник фото: Музей Калашникова
1342
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Доска появится на доме №213 по улице Пушкинской. 

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске увековечат память конструктора-оружейника Алексею Крякушину, учавствовавшему в работе над АК-74. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации. 

Мемориальную доску установят на доме №213 по улице Пушкинской. Инициатором выступила Елена Калашникова, президент фонда Михаила Калашникова. 

Отметим, что Алексей Крякушин в 1967 году был назначен ведущим конструктором по отработке и исследованиям нового 5,45-мм стрелкового комплекса. Он руководил отработкой базового образца АК-74 под патрон 5,45-мм и его модификаций. 

Конструктор участвовал в постановке на производство АК-74. Он сконструировал дульное устройство и предложил особый способ его крепления. Также под его началом была отработана специальная форма цевья и накладки, повышающая удобство ведения стрельбы. 

11:20, 11 ноября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
1342
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мемориальная доска\n#оружейники