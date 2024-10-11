Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
«Ижсинтез-Химпром» - синтез чистоты и здоровья Лонгрид Лихие 1920-е: Восстановленная память «Дуровской грани» Лонгрид Русь Дружинная Лонгрид

По указке мошенников жительница Глазова перевела им деньги, инсценировала своё похищение и уехала в Татарстан

11:13, 11 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
По указке мошенников жительница Глазова перевела им деньги, инсценировала своё похищение и уехала в Татарстан
11:13, 11 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
124
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#мошенники\n#психология
Фото: unsplash.com (Daria Nepriakhina
124
0

Злоумышленники целый месяц втирались в доверие и психологически обрабатывали потерпевшую.

Глазов. Удмуртия. В Глазове местная жительница, поддавшись уговорам мошенников, перевела им деньги, инсценировала своё похищение и уехала в соседний регион. Об этом в своём телеграм-канале рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. 

Целый месяц жительница Глазова общалась с мошенниками, которые представлялись сотрудниками банка, Единого портала государственных услуг и правоохранительных ведомств. Используя психологические манипуляции, они втерлись в доверие к женщине и заставили её продать дом, заложить ювелирные украшения и взять несколько кредитов. В результате потерпевшая перевела мошенникам 1,3 млн рублей. 

Затем злоумышленники убедили женщину, что ей и её детям угрожает опасность. Действуя по указке неизвестных, жительница Глазова уехала вместе с сыном и дочерью на автомобиле в Ижевск и сменила сим-карту. Также она сделала фотодоказательства своего похищения, которые отправила мужу. После этого аферисты потребовали у родственников потерпевшей выкуп 2 млн рублей. 

Позже мошенники заявили женщине, что ей опасно находиться в Ижевске и нужно уехать в город Агрыз в Татарстане. Именно там на второй день поисков пропавших нашла полиция. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК России («Мошенничество»). 

11:13, 11 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
124
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#мошенники\n#психология