По указке мошенников жительница Глазова перевела им деньги, инсценировала своё похищение и уехала в Татарстан

Глазов. Удмуртия. В Глазове местная жительница, поддавшись уговорам мошенников, перевела им деньги, инсценировала своё похищение и уехала в соседний регион. Об этом в своём телеграм-канале рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Целый месяц жительница Глазова общалась с мошенниками, которые представлялись сотрудниками банка, Единого портала государственных услуг и правоохранительных ведомств. Используя психологические манипуляции, они втерлись в доверие к женщине и заставили её продать дом, заложить ювелирные украшения и взять несколько кредитов. В результате потерпевшая перевела мошенникам 1,3 млн рублей.

Затем злоумышленники убедили женщину, что ей и её детям угрожает опасность. Действуя по указке неизвестных, жительница Глазова уехала вместе с сыном и дочерью на автомобиле в Ижевск и сменила сим-карту. Также она сделала фотодоказательства своего похищения, которые отправила мужу. После этого аферисты потребовали у родственников потерпевшей выкуп 2 млн рублей.

Позже мошенники заявили женщине, что ей опасно находиться в Ижевске и нужно уехать в город Агрыз в Татарстане. Именно там на второй день поисков пропавших нашла полиция.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК России («Мошенничество»).