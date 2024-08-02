Удмуртия вошла в число регионов-лидеров по выдаче сельской ипотеки

Ижевск. Удмуртия. Подведены промежуточные итоги программы по выдаче сельской ипотеки в регионах России. С начала её действия было выдано 90 773 кредита. Об этом сообщает пресс-служба «Росреестра».

Программа Сельской ипотеки начала действовать в январе 2020 года. В ПФО и Центральном федеральном округе у программы самые высокие показатели — 31 003 заключенных ипотечных договора. Лидерами по выдаче Сельской ипотеки здесь стали Башкирия (5 589), Удмуртия (4 481), Татарстан (3 827), Курская (1 622) и Белгородская (1 607) области.