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Конкурсный отбор Миндортранса Удмуртии прошли лишь две штрафстоянки

17:35, 29 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Конкурсный отбор Миндортранса Удмуртии прошли лишь две штрафстоянки
17:35, 29 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
36
0
#Удмуртия\n#ПДД\n#штрафстоянки
Фото: Миндортранс УР
36
0

Право на работу получили лишь две специализированные стоянки.

Удмуртия. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии провело конкурс среди штрафстоянок на право предоставления услуг хранения задержанных автомобилей. Как сообщили в пресс-службе министерства, только две стоянки прошли отбор. 

После прохождения проверки организации получают право предоставлять услуги по перемещению задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату.

Из всех заявившихся на конкурс только две стоянки прошли отбор. Это штрафстоянки в Воткинске и в Балезино. 

17:35, 29 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
36
0
#Удмуртия\n#ПДД\n#штрафстоянки