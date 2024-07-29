Конкурсный отбор Миндортранса Удмуртии прошли лишь две штрафстоянки

Удмуртия. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии провело конкурс среди штрафстоянок на право предоставления услуг хранения задержанных автомобилей. Как сообщили в пресс-службе министерства, только две стоянки прошли отбор.

После прохождения проверки организации получают право предоставлять услуги по перемещению задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату.

Из всех заявившихся на конкурс только две стоянки прошли отбор. Это штрафстоянки в Воткинске и в Балезино.