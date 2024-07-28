Филипп Киркоров прогулялся по мосту на Воложке в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Певец Филипп Киркоров прогулялся по мосту на Воложке. Об этом сообщил продюсер Борис Рубиновский, к которому звезда российской эстрады приехал в гости.

Киркоров посетил Ижевске в перерыве между съёмками фильма в Сочи.

«В свой единственный выходной во время сьемок в фильме в Сочи, он сел в самолет, и хоть всего на один день, но прилетел ко мне в гости в Ижевск. Мы провели чудесный день: гуляли в окрестностях моей дачи, вкусно кушали, душевно общались и слушали хорошую музыку», — написал Рубиновский на своей странице в соцсетях.