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В Ижевске планируется проведения фестиваля восстановления фасадов деревянных домов

13:40, 05 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске планируется проведения фестиваля восстановления фасадов деревянных домов
13:40, 05 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
46
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#историческая среда
Фото: Вера Костенко-Башенина
46
0

Состоялось первое организационное заседание.

Ижевск. Удмуртия. Ижевск присоединится к ежегодной акции по восстановлению старинных деревянных зданий «Том Сойер Фест». Как сообщил «Сусанину» координатор фестиваля в Ижевске, историк Максим Блинов, ведётся работа по определению домов, фасады которых можно будет восстановить в этом году.

2 апреля состоялось первое организационное собрание, на котором собрались историки и активисты. Уже в этом году в рамках фестиваля может быть восстановлен фасад старинного деревянного дома.

Все желающие принять участие в фестивале, могут следить за новостями в группе «Том Сойер Фест» в соцсети «ВКонтакте».

13:40, 05 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
46
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#историческая среда