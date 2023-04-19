Фильмы православной трилогии покажут в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске вновь покажут фильмы православной трилогии. Об этом сообщила пресс-служба Ижевской епархии.

Кинокартины посвящены Казанской иконе Божией Матери, святителю патриарху Гермогену и преподобной мученице Елисавете Феодоровне. Показ фильмов пройдёт в Ижевске в кинотеатре «Синема Парк» в ТРК «Петровский».

В пятницу, 21 апреля, в 18:00 состоится показ фильма «Заступница» (12+).

В центре сюжета — Ватиканский список Казанской иконы Божией матери — главная православная святыня Казани. В фильме описаны четыре пласта российской истории: освобождение Москвы ополчением Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, битва под Полтавой, Отечественная война 1812 года и Великая Отечественная война. Во время всех этих событий православные жители Татарстана обращались за помощью к своей защитнице — иконе Казанской Божией матери. Считается, что икона была унесена в 1611 году Казанским ополчением и позднее помогла Минину и Пожарскому освободить Москву от поляков.

В субботу, 22 апреля, в 14:00 состоится показ фильма «Осанна» (12+) о жизни Елизаветы Фёдоровны, сестры последней русской императрицы.

23 апреля в 14:00 состоится показ фильма «Святитель» (12+).

Картина рассказывает о жизни патриарха Гермогена – одного из самых прославленных русских святых, героя Смутного времени, вдохновившего воинов Второго народного ополчения на освобождение Москвы от поляков. Действие фильма охватывает почти 50 лет русской истории – от времени правления Ивана Грозного до воцарения династии Романовых.

Отметим, что эти фильмы созданы на деньги жертвователей Казанского Богородицкого монастыря по благословению митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла.

Фильмы получили одобрение Патриаршего совета по культуре и Отдела по взаимоотношениям Русской Православной Церкви с обществом и СМИ.

Возрастное ограничение: 12+