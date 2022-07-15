Закрыть
Все разделы Поиск
Обещания Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Электрокары: плюсы и минусы экологичного транспорта Лонгрид Как в Удмуртии люди пропадают Лонгрид Строго, но справедливо Лонгрид

Жители Удмуртии могут передать животным зоопарка Ижевска замороженные ягоды

11:50, 15 июля, 2022
Екатерина Сентемова
Жители Удмуртии могут передать животным зоопарка Ижевска замороженные ягоды
11:50, 15 июля, 2022
Екатерина Сентемова
80
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижевский зоопарк\n#животные\n#подарки\n#ягоды
Фото: twenty20.com
80
0

Сотрудники учреждения приготовят для обитателей вкусные лакомства.

Ижевск. Удмуртия. Ижевский зоопарк готов принять в дар от жителей замороженные ягоды. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Наступила пора сбора свежих ягод, а кто-то еще не успел съесть прошлогодние заготовки. Чтобы они не пропадали, лишние замороженные ягоды можно отдать в зоопарк Ижевска. Из принесенных гостинцев сотрудники приготовят животным различные лакомства.

Все желающие могут передать заготовки охране, которая находится на входе в зоопарк. Ягоды принимают в любой день недели с 09:00 до 20:00.

11:50, 15 июля, 2022
Екатерина Сентемова
80
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижевский зоопарк\n#животные\n#подарки\n#ягоды