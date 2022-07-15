Жители Удмуртии могут передать животным зоопарка Ижевска замороженные ягоды

Ижевск. Удмуртия. Ижевский зоопарк готов принять в дар от жителей замороженные ягоды. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Наступила пора сбора свежих ягод, а кто-то еще не успел съесть прошлогодние заготовки. Чтобы они не пропадали, лишние замороженные ягоды можно отдать в зоопарк Ижевска. Из принесенных гостинцев сотрудники приготовят животным различные лакомства.

Все желающие могут передать заготовки охране, которая находится на входе в зоопарк. Ягоды принимают в любой день недели с 09:00 до 20:00.