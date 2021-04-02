Запись детей в первый класс в Удмуртии, задержание известного блогера за ДТП в Москве и сход поезда с рельсов в Тайване: что произошло минувшей ночью

О чём писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.
Ижевск. Удмуртия. Начинаем новый день подборкой новостей, произошедших в Удмуртии, России и за рубежом.
В штатном режиме
Запись детей в первый класс в Удмуртии работает в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.
На момент 15:30 1 апреля подано 3 182 заявления от родителей. При этом возникшие проблемы с федеральным порталом Госуслуг касались авторизации, сам сервис продолжал работать.
Напомним, что запись первоклассников в школы стартовала 1 апреля. Чтобы записать ребёнка в первый класс, можно воспользоваться одним из четырёх вариантов подачи заявления: через региональный портал Госуслуг, обратиться в учебное учреждение лично, по электронной почте или отправить заказное письмо с уведомлением через Почту России. Записаться в школу можно для закреплённых на территории — с 1 апреля по 30 июня, для незакреплённых — с 6 июля по 5 сентября.
Также для родителей первоклассников Удмуртии создали ботов в Telegram и Viber — @first_klass18_bot. После его поиска, в чате нужно нажать команду «старт». Сразу после этого пользователю выйдет меню с вопросами. В нём собраны самые популярные вопросы родителей и ответы на них.
Горькое ДТП
В Ижевске на улице Горького машина насмерть сбила девушку. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.
Авария произошла 1 апреля около 17:30. Девушка переходила дорогу по нерегулируемому переходному переходу, когда её сбила водитель «Шевроле». От полученных травм пешеход скончалась на месте. В ГИБДД устанавливают причины и условия ДТП.
По стопам одного актёра
Известный YouTube-блогер и пранкер Эдвард Бил устроил серьёзное ДТП в центре Москвы. Об этом пишут «Известия».
Инцидент произошёл 1 апреля около 12:00 на Садовом кольце. По предварительным данным, машина Эдварда Била выехала на встречную полосу и столкнулась с четырьмя машинами. Девушка, управлявшая одной из них, получила травмы и была доставлена в больницу.
Позднее блогера задержала полиция. По словам его адвоката, Бил сотрудничает со следствием и выразил готовность помочь пострадавшим вне зависимости от признания его виновным.
Защищать скандального пранкера вызвался адвокат Эльман Пашаев, который в прошлом году представлял интересы актёра Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП на том же Садовом кольце. Суд признал его виновным и отправил в колонию на 7,5 лет.
Врезались в стену
В Тайване пассажирский поезд сошёл с рельсов. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Reuters.
Инцидент произошёл в 9:00 по местному времени. Сойдя с рельс, несколько вагонов врезались в стену тоннеля, в который собирался въезжать поезд. В результате инцидента погибли 4 человека, около 20 пострадали, из них трое доставлены в больницу с тяжёлыми травмами.
Всего в поезде находилось 350 человек. Из первых вагонов эвакуировали 60.