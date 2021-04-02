Запись детей в первый класс в Удмуртии, задержание известного блогера за ДТП в Москве и сход поезда с рельсов в Тайване: что произошло минувшей ночью

О чём писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Начинаем новый день подборкой новостей, произошедших в Удмуртии, России и за рубежом.

В штатном режиме

Запись детей в первый класс в Удмуртии работает в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

На момент 15:30 1 апреля подано 3 182 заявления от родителей. При этом возникшие проблемы с федеральным порталом Госуслуг касались авторизации, сам сервис продолжал работать.

Напомним, что запись первоклассников в школы стартовала 1 апреля. Чтобы записать ребёнка в первый класс, можно воспользоваться одним из четырёх вариантов подачи заявления: через региональный портал Госуслуг, обратиться в учебное учреждение лично, по электронной почте или отправить заказное письмо с уведомлением через Почту России. Записаться в школу можно для закреплённых на территории — с 1 апреля по 30 июня, для незакреплённых — с 6 июля по 5 сентября.

Также для родителей первоклассников Удмуртии создали ботов в Telegram и Viber — @first_klass18_bot. После его поиска, в чате нужно нажать команду «старт». Сразу после этого пользователю выйдет меню с вопросами. В нём собраны самые популярные вопросы родителей и ответы на них.

Горькое ДТП

В Ижевске на улице Горького машина насмерть сбила девушку. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Авария произошла 1 апреля около 17:30. Девушка переходила дорогу по нерегулируемому переходному переходу, когда её сбила водитель «Шевроле». От полученных травм пешеход скончалась на месте. В ГИБДД устанавливают причины и условия ДТП.





По стопам одного актёра

Известный YouTube-блогер и пранкер Эдвард Бил устроил серьёзное ДТП в центре Москвы. Об этом пишут «Известия».

Инцидент произошёл 1 апреля около 12:00 на Садовом кольце. По предварительным данным, машина Эдварда Била выехала на встречную полосу и столкнулась с четырьмя машинами. Девушка, управлявшая одной из них, получила травмы и была доставлена в больницу.

Позднее блогера задержала полиция. По словам его адвоката, Бил сотрудничает со следствием и выразил готовность помочь пострадавшим вне зависимости от признания его виновным.

Защищать скандального пранкера вызвался адвокат Эльман Пашаев, который в прошлом году представлял интересы актёра Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП на том же Садовом кольце. Суд признал его виновным и отправил в колонию на 7,5 лет.

Врезались в стену

В Тайване пассажирский поезд сошёл с рельсов. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Reuters.

Инцидент произошёл в 9:00 по местному времени. Сойдя с рельс, несколько вагонов врезались в стену тоннеля, в который собирался въезжать поезд. В результате инцидента погибли 4 человека, около 20 пострадали, из них трое доставлены в больницу с тяжёлыми травмами.

Всего в поезде находилось 350 человек. Из первых вагонов эвакуировали 60.