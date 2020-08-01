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От Идны Батыра до Татьяны Барамзиной: в Глазове выбирают личность, ассоциирующуюся с историей города

17:50, 01 августа, 2020
Дмитрий Стрелков
От Идны Батыра до Татьяны Барамзиной: в Глазове выбирают личность, ассоциирующуюся с историей города
17:50, 01 августа, 2020
Дмитрий Стрелков
161
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#Глазов\n#история\n#Удмуртия\n#историческое наследие\n#общественное мнение
Фото: vk.com/glazovair
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Об этом написал глава муниципалитета Сергей Коновалов.

Глазов. Удмуртия. Жители Глазова могут поделиться мнением, с какой исторической личностью ассоциируется у них история города. Об этом написал на своей странице «ВКонтакте» глава Глазова Сергей Коновалов.

«С какой исторической личностью у вас ассоциируется Глазов? Вопрос заставляет задуматься и начать загибать пальцы, перечисляя всех тех выдающихся людей, чьими именами названы наши учреждения культуры, спорта, образования, чьи имена связаны с производственными и спортивными рекордами, личности государственного и республиканского масштаба, строителей города», — написал градоначальник.

Он отметил, что историки говорят, что великих личностей, связанных с Глазовом, около 130. Город приближается к празднованию 345-летия, также в 2020 году юбилей отмечает ГК Росатом, затем юбилеи у ТК ТВЭЛ и ЧМЗ и вопросы исторической привязки в такие годы становятся актуальны, по мнению городских депутатов. На встрече с историческим сообществом города была упомянута масса имён: от Идны Батыра до Татьяны Барамзиной.

Глава Глазова предложил депутатскому корпусу, администрации города, сообществам проработать вопрос жителями города.

«Надеюсь на расширение круга заинтересованных, нас ждёт интересное обсуждение, споры и разные мнения о той истории, которой мы гордимся», — резюмировал Коновалов.

Также он призвал глазовчан высказаться, с кем у нихассоциируется история становления и развития города, в комментариях под постом по ссылке.

17:50, 01 августа, 2020
Дмитрий Стрелков
161
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#Глазов\n#история\n#Удмуртия\n#историческое наследие\n#общественное мнение

 

 

 


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