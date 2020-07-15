Ветеринары проверили состояние животных у ТЦ «Радуга» в Ижевске после жалоб жителей

Лошадь, пони и ослик продолжали катать гуляющих даже в жару.

Ижевск. Удмуртия. Ветеринары проверили состояние здоровья животных, работающих у ТЦ «Радуга» в Ижевске. Накануне от жителей поступали жалобы в соцсетях на условия содержания ездовых зверей.

На место выехали специалисты Главного управления ветеринарии Удмуртии совместно с сотрудниками муниципальной милиции.

«В ходе проверки было установлено, что предпринимателем для катания используется лошадь, пони и ослик. Проведен полный клинический осмотр всех животных. Установлено, что их физиологическое состояние в пределах нормы», — рассказал на своей странице в Facebook начальник ГУ ветеринарии Удмуртии Роман Габдрахманов.

Однако владельцы животных не смогли предоставить ветеринарные документы, по которым можно было бы определить их видовое и территориальное происхождение. В отношения предпринимателя составили административный протокол за нарушение требований ветзаконодательства.

Также отмечается, что в жару у животных может произойти тепловой удар, первыми признаками которого является повышение температуры тела на 1-2 градуса, учащение пульса, вялость и угнетённое состояние. Если замечены эти признаки, то животное необходимо охладить, напоить водой, чтобы предотвратить обезвоживание, и по возможности дать ему «сердечный» препарат: корвалол или валокордин.

Напомним, что в начале июня в Ижевске обнаружили автофургон с животными. Там находилось 5 собак, 2 примата, ослица и 13 голубей. Часть зверей согласился принять к себе Зоопарк Удмуртии. Владельца фургона привлекли к административной ответственности.